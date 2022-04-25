Минобороны: для выхода граждан из «Азовстали» в 14:00 25 апреля прекратятся боевые действия

Военные России и ДНР прекратят любые боевые действия 25 апреля в 14:00 мск для выхода гражданских лиц, в том числе рабочего персонала, женщин и детей, о якобы нахождении которых на территории комбината «Азовсталь» заявляют украинские власти.

Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

«Руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооружённые силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 (мск) 25 апреля 2022 г. в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях», — сказал он.

При этом он заявил, что Минобороны России требует от киевских властей, если мирные граждане действительно находятся на «Азовстали», отдать приказ командирам нацформирований для освобождения гражданских.

22 апреля в российском Минобороны отметили, что порядок выхода гражданских лиц с территории «Азовстали» для последующей эвакуации «доводится нацистам ежечасно», однако требования освободить якобы находящихся с боевиками женщин и детей для свободного выезда в любом направлении «нацисты игнорируют».