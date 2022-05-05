Боевики на «Азовстали» предложили обменять гражданских на продукты и медикаменты

Боевики на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе предложили обменять мирных жителей на продукты и медикаменты. Об этом заявил представитель штаба операции по освобождению предприятия.

Отмечается, что контакты с засевшими на заводе боевиками «Азова» и представителями СБУ продолжают поддерживать в интересах спасения оставшихся там гражданских лиц.

«В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты», — приводит РИА Новости слова представителя штаба.

Он добавил, что боевики предложили обменять 15 заложников на тонну продуктов, а также лекарства.

«Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, теперь будут только обменивать», — подытожил представитель штаба операции по освобождению комбината.

В Минобороны России ранее сообщили, что 5, 6 и 7 мая с 08:00 до 18:00 военные откроют коридор для эвакуации гражданских лиц с территории завода.

Вооружённые силы России и силы ДНР прекратят боевые действия и отойдут на безопасное расстояние, чтобы мирные граждане могли выйти «в любых избранных ими направлениях» — как на территорию России, так и в подконтрольные киевским властям районы.

1 мая с «Азовстали» были вызволены ещё 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц. После эвакуации им предоставили ночлег, питание.