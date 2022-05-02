Минобороны России: с территории «Азовстали» за два дня вышел 101 гражданский

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Минобороны России объявило, что 1 мая с завода «Азовсталь» в Мариуполе были вызволены ещё 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц. После эвакуации им предоставили ночлег, питание.
Минобороны России: с территории «Азовстали» за два дня вышел 101 гражданский
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11 из них добровольно решили остаться в Донецкой Народной Республике, а 69 захотели выехать на территорию, подконтрольную киевскому режиму, пояснило ведомство — они переданы представителям ООН и МККК и уже в составе автоколонны выехали в направлении города Запорожье.

«Вооружёнными силами Российской Федерации обеспечивается безопасность следования гуманитарной колонны с гражданскими лицами, эвакуированными с территории завода «Азовсталь», на подконтрольную киевскому режиму территорию», — подчеркнули в Минобороны.

Также 30 апреля с территории предприятия вышел 21 человек, а из близлежащих домов — 25 человек. Все они решили остаться в ДНР.

Как ранее напомнили в Кремле, в ситуации вокруг эвакуации с территории завода «Азовсталь» обсуждать нечего: гражданские выходят, а военные складывают оружие, президент России Владимир Путин ясно сказал об этом.

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