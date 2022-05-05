РИА Новости: в помещениях «Азовстали» боевики могут удерживать более 200 граждан

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В подземных помещениях «Азовстали» в Мариуполе украинские боевики могут удерживать более 200 мирных граждан, заявил представитель штаба операции по освобождению предприятия.

«Ситуация там продолжает оставаться сложной... Прежде всего, это обусловлено тем, что в подземных помещениях предприятия нацистами «Азова» могут насильно удерживаться ещё более 200 мирных граждан», — сказал он в комментарии РИА Новости.

В Минобороны России ранее сообщили, что 5, 6 и 7 мая с 08:00 до 18:00 военные откроют коридор для эвакуации гражданских лиц с территории завода.

Вооружённые силы России и силы ДНР прекратят боевые действия и отойдут на безопасное расстояние, чтобы мирные граждане могли выйти «в любых избранных ими направлениях» — как на территорию России, так и в подконтрольные киевским властям районы.

1 мая с «Азовстали» были вызволены ещё 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц. После эвакуации им предоставили ночлег, питание.

За два дня с территории «Азовстали» вышел 101 гражданский.

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