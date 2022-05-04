ВС России 5, 6 и 7 мая откроют коридор для эвакуации гражданских с «Азовстали»

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ВС России 5, 6 и 7 мая с 08:00 до 18:00 откроют коридор для эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщило Минобороны.
ВС России 5, 6 и 7 мая откроют коридор для эвакуации гражданских с «Азовстали»
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«В соответствии с решением руководства Российской Федерации, исходя из гуманных принципов, Вооружённые силы России с 08:00 до 18:00 мск 5, 6 и 7 мая 2022 года открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината «Азовсталь» для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината в очередной раз заявляют киевские власти», — сообщило министерство.

Вооружённые силы России и силы ДНР прекратят боевые действия и отойдут на безопасное расстояние, чтобы мирные граждане могли выйти «в любых избранных ими направлениях», как на территорию России, так и в подконтрольные киевским властям районы.

Ранее Минобороны России объявило, что 1 мая с завода «Азовсталь» в Мариуполе были вызволены ещё 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц. После эвакуации им предоставили ночлег, питание.

За два дня с территории «Азовстали» вышел 101 гражданский.

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