Привилегии без обязательств: как Украина пытается получить от Запада гарантии безопасности

Гарантии безопасности для Киева должны основываться на предоставлении странами Запада своих военных в кратчайшие сроки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом в Москве не раз подчёркивали изменчивость позиции Киева по гарантиям безопасности и затягивание переговорного процесса со стороны Украины. По мнению аналитиков, говоря о неких гарантиях от Запада, Зеленский так или иначе пытается примкнуть к НАТО. При этом, как отмечают эксперты, Киев стремится получить преференции без каких-либо обязательств по отношению к своим партнёрам.

Гарантии безопасности для Украины должны быть основаны на предоставлении странами-гарантами своих военных в кратчайшие сроки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ.

«Я точно знаю, что нам нужны гарантии безопасности, и я точно знаю, что нам нужно, и мы хотим попросить именно то, что нам нужно. Самое главное — это люди и сроки, сроки и люди, как бы это цинично ни звучало. Считаю, что для нас наши гарантии безопасности должны быть в формуле «люди— часы», — приводит ТАСС слова Зеленского.

По его словам, аналоги таких систем «должны находиться в тех или иных частях Европы», а работать они должны как телефон для вызова экстренной помощи.

«Нам нужны гарантии безопасности именно «люди — часы». И поэтому название там рабочее «Юнайтед—24». Решение принимается в первые сутки, не во вторые, не в третьи, и в решении, принятом заранее, прописана конкретика, что за следующие сутки должно государство то или иное в зависимости от угроз получить. Для нас я это называю 911, для нас это скорая помощь», — пояснил он.

Это не создаёт противовес НАТО, утверждает Зеленский, так как предлагаемая им система это «параллельные вещи».

В поисках гарантов

Ранее схожую систему гарантий безопасности описывал руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, представлявший Украину на переговорах с РФ. По окончанию встречи в Стамбуле 29 марта Арахамия заявил, что создание такой структуры было предложено российской стороне.

«Хотим, чтобы это был работающий международный механизм с конкретными гарантиями безопасности для Украины, где страны—гаранты будут по аналогу 5-й статьи НАТО, но даже жёстче, потому что есть механизм мотивации», — сказал он.

Переговоры РФ и Украины в Турции

РИА Новости

© Генеральное консульство РФ в Стамбуле

Арахамия тогда добавил, что гаранты безопасности в рамках этой системы должны будут предоставить Украине военную помощь «вооружёнными силами, вооружением, закрытым небом».

Также по теме «Диаметрально противоположные сигналы»: как Зеленский пытается уклониться от диалога с Россией Владимир Зеленский своими высказываниями по переговорам с Россией хочет выиграть время, ожидая военную помощь от НАТО. Об этом заявил...

В числе возможных гарантов он назвал Великобританию, Соединённые Штаты, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Кроме того, он допустил, что к договору смогут присоединиться и другие страны, изъявившие такое желание. Арахамия уточнил, что эти гарантии не будут распространяться на Крым и Донбасс.

Стоит отметить, что вскоре после переговоров в Стамбуле американский телеканал CNN со ссылкой на «правительственные источники» сообщил, что США вряд ли предоставят Киеву какие-либо гарантии безопасности.

Так, ряд американских чиновников выразили удивление по поводу заявлений украинской стороны, которая утверждала, что страны Запада рассматривают возможность предоставления Киеву юридических гарантий безопасности, отмечает телеканал. CNN утверждает, что ряд западных официальных лиц скептически относятся к этому вопросу.

При этом сам Зеленский 3 апреля в интервью телеканалу CBS поблагодарил администрацию Байдена за поддержку, уточнив в то же время, что США не предоставили Киеву гарантий безопасности. По словам украинского лидера, Киев пока не получил такие гарантии ни от одной из стран.

В свою очередь британский премьер Борис Джонсон 22 апреля заявил, что если Украина и получит гарантии безопасности, они не будут являться аналогом положений договора НАТО — в частности 5-й статьи, которая подразумевает прямое военное вмешательство со стороны всех гарантов.

Джонсон пояснил, что пакет гарантий, скорее всего, будет включать в себя поддержку военной подготовкой, оружием и обучением, а также обмен разведывательной информацией.

Позиция России

Президент РФ Владимир Путин ранее прокомментировал вопрос предоставления Украине гарантий безопасности во время встречи с генсеком ООН Антониу Гуттеришем 26 апреля. Российский лидер подчеркнул, что после переговоров в Стамбуле российская сторона столкнулась с провокацией в Буче, после чего позиция «переговорщиков с Украины по дальнейшему урегулированию кардинально изменилась».

«Они отошли от своих прежних намерений вынести за скобки вопросы гарантии безопасности территории Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались и в своём проекте соглашения на этот счёт, нам представленном, просто указали в двух статьях, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств», — пояснил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Президент России отметил: «Если мы отнесём их на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, для нас ясно, что они никогда решены и не будут».

«В этом случае подписываться под гарантиями безопасности, не решив вопросы территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и республик Донбасса, мы просто не можем», — подчеркнул Путин.

Также по теме «Представить себя жертвой»: почему Украина пытается апеллировать к Будапештскому меморандуму 25 лет назад Украина, США, Великобритания и Россия подписали Будапештский меморандум. Стороны обязались уважать суверенитет Украины и...

Глава МИД РФ Сергей Лавров впоследствии уточнил, что для Москвы главное — понять, насколько Киев последователен, «особенно в том, что касается территорий, на которые эти гарантии будут распространяться».

«Вы понимаете, что мы не можем позволить, чтобы эти гарантии распространялись на Крым и регионы востока Украины, которые мы признали в качестве независимых государств», — подчеркнул министр.

Сергей Лавров также отметил, что украинская сторона изменила свою позицию по этому вопросу после её согласования на переговорах в Турции.

«Мы «застряли» из-за их непоследовательности, из-за их желания каждый раз «играть в игры» и, насколько могу догадываться, из-за инструкций, которые они получают из Вашингтона, Лондона и других столиц, не форсировать переговорный процесс», — подчеркнул глава российской дипломатии.

«Разговаривать о таких гарантиях бессмысленно»

Сейчас же, предлагая подобные планы по гарантиям безопасности, Зеленский настойчиво продолжает пытаться любым способом интегрировать Украину в НАТО даже после того, как в альянсе закрыли вопрос о членстве Киева, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Зеленскому дали понять, что Украина в НАТО не вступит — ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе. В этой связи Зеленский пытается соблюсти политес, не подставив тех, кто заявлял, что Украина не станет членом НАТО. Это называется оперативная игра. Хотя, конечно же, Зеленский мыслит и мечтает, что в том или ином виде Украина будет иметь отношение к альянсу в обозримом будущем», — пояснил Мухин в беседе с RT.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, в свою очередь, считает, что новые предложения Зеленского фактически предполагают предоставление Украине гарантий, которыми обеспечены сами страны—члены НАТО. И в случае реализации этой инициативы Киев, не находясь в блоке и не имея каких-либо обязательств по отношению к нему, получит те же преференции, что и его участники, отмечает аналитик.

«Такие гарантии безопасности превосходят всё, что может позволить себе Россия, имея рядом такого соседа. Вообще разговаривать о таких гарантиях бессмысленно, потому что операция России как раз и предназначена для того, чтобы у России были гарантии безопасности, а вовсе не у Украины. Если Киев требует каких-либо гарантий, то он, конечно, их может получить, но только после того, как они будут предоставлены Москве», — пояснил политолог.

По его словам, подобные инициативы украинского лидера на Западе воспринимают со скепсисом, поскольку для Брюсселя и Вашингтона они не имеют никакого смысла.

«НАТО хочет, чтобы Украина сдерживала Россию, при этом не давая Киеву никаких гарантий, во всяком случае, в настоящий момент. Если бы они действительно намеревались обеспечить ими Киев, то альянс уже бы уже давно ввёл свои войска как минимум на запад Украины. Но пока что этого нет. Что будет дальше — непонятно, потому что усиление военного присутствия блока на сопредельных территориях Польши и Румынии происходит постоянно», — рассуждает аналитик.

При этом он констатирует, что участники альянса не хотят идти на поводу у Зеленского.

«Украинский президент как угодно может бороться с российской «экспансией», но не требовать того, чем Запад не планирует с ним делиться», — заключил Брутер.