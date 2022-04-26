Путин: мы знаем, кто готовил провокацию в Буче и какими средствами

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Россия после достижения определённых договорённостей с Украиной столкнулась с провокацией в Буче, к которой не имеет никакого отношения, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Путин: мы знаем, кто готовил провокацию в Буче и какими средствами
  • AP
  • © Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool

«К сожалению, после достижения договорённостей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров, мы столкнулись с провокацией в населённом пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами и что за люди работали над этим», — заявил глава российского государства.

По его словам, позиция переговорщиков после этого кардинально изменилась.

Ранее Владимир Путин назвал произошедшее в украинской Буче фейком.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следователи возбудили уголовное дело после украинской провокации.

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