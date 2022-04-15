СК России возбудил дело о фейках о российских ВС после украинской провокации в Буче

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следователи возбудили уголовное дело после украинской провокации в Буче Киевской области.
СК России возбудил дело о фейках о российских ВС после украинской провокации в Буче
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью Бастрыкина, которая была опубликована в ведомственном журнале «Записки следователя».

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК России («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации»)», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал произошедшее в украинской Буче фейком.

12 апреля военный эксперт Борис Рожин рассказал в стриме RT о целях, которые преследует киевский режим при публикации ложных материалов о ходе российской спецоперации.

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