Путин назвал произошедшее в украинской Буче фейком
- AP
- © Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool
Путин напомнил, что в Сирии происходили похожие провокации, звучали обвинения в применении химического оружия в адрес президента страны Башара Асада.
«Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче», — сказал Путин.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения независимого и беспристрастного расследования ситуации в Буче.