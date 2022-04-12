Путин назвал произошедшее в украинской Буче фейком

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Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в украинской Буче фейком.
Путин назвал произошедшее в украинской Буче фейком
  • AP
  • © Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool

Путин напомнил, что в Сирии происходили похожие провокации, звучали обвинения в применении химического оружия в адрес президента страны Башара Асада.

«Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче», — сказал Путин.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения независимого и беспристрастного расследования ситуации в Буче.

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