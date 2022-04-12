Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в украинской Буче фейком.

Путин напомнил, что в Сирии происходили похожие провокации, звучали обвинения в применении химического оружия в адрес президента страны Башара Асада.

«Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче», — сказал Путин.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения независимого и беспристрастного расследования ситуации в Буче.