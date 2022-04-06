Захарова назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей.
Захарова назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей
  • РИА Новости

«3 апреля мир стал свидетелем очередного преступления украинских властей, на этот раз в городе Буче», — сказала она.

По словам Захаровой, в Буче была устроена преступная инсценировка якобы имевшего место убийства мирных жителей российскими военнослужащими.

Также она обвинила западные СМИ, прежде всего американские, «не просто в распространении фейков и дезинформации, а в соучастии в преступлении в городе Буче».

При этом она заявила, что были представлены доказательства невиновности России.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения независимого и беспристрастного расследования ситуации в Буче.

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