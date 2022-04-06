Захарова назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей
- РИА Новости
«3 апреля мир стал свидетелем очередного преступления украинских властей, на этот раз в городе Буче», — сказала она.
По словам Захаровой, в Буче была устроена преступная инсценировка якобы имевшего место убийства мирных жителей российскими военнослужащими.
Также она обвинила западные СМИ, прежде всего американские, «не просто в распространении фейков и дезинформации, а в соучастии в преступлении в городе Буче».
При этом она заявила, что были представлены доказательства невиновности России.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения независимого и беспристрастного расследования ситуации в Буче.