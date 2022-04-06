В Кремле выступили за беспристрастное и независимое расследование по Буче

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения независимого и беспристрастного расследования ситуации в Буче.
В Кремле выступили за беспристрастное и независимое расследование по Буче
  • РИА Новости

Он прокомментировал заявления Генсека ООН Антониу Гутерреша о необходимости проведения независимого расследования произошедшего в Буче.

«Безусловно, чудовищную инсценировку в Буче нужно и должно расследовать», — отметил Песков.

По его словам, при этом необходимо определиться, что будет «действительно беспристрастным и независимым расследованием».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что страны Запада не отреагировали на российские доказательства о сфабрикованности ситуации в украинской Буче.

3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал целью провокации в Буче срыв российско-украинских переговоров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить