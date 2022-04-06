В Кремле выступили за беспристрастное и независимое расследование по Буче

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения независимого и беспристрастного расследования ситуации в Буче.

Он прокомментировал заявления Генсека ООН Антониу Гутерреша о необходимости проведения независимого расследования произошедшего в Буче.

«Безусловно, чудовищную инсценировку в Буче нужно и должно расследовать», — отметил Песков.

По его словам, при этом необходимо определиться, что будет «действительно беспристрастным и независимым расследованием».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что страны Запада не отреагировали на российские доказательства о сфабрикованности ситуации в украинской Буче.

3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал целью провокации в Буче срыв российско-украинских переговоров.