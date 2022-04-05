Небензя: Запад не отреагировал на доказательства о сфабрикованности событий в Буче

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в эфире Первого канала рассказал, что страны Запада не отреагировали на российские доказательства о сфабрикованности ситуации в украинской Буче.

Об этом пишет ТАСС.

«Никакой (реакции. — RT). (Факты их. — RT) не интересуют», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее Небензя представил в Совет Безопасности ООН доказательства того, что обвинения в адрес России по событиям в Буче являются ложными.

Также он заявил, что российские военные не имеют отношения к провокации в Буче.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал целью провокации в Буче срыв российско-украинских переговоров.

3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.