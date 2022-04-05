Небензя: Запад не отреагировал на доказательства о сфабрикованности событий в Буче
Об этом пишет ТАСС.
«Никакой (реакции. — RT). (Факты их. — RT) не интересуют», — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее Небензя представил в Совет Безопасности ООН доказательства того, что обвинения в адрес России по событиям в Буче являются ложными.
Также он заявил, что российские военные не имеют отношения к провокации в Буче.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал целью провокации в Буче срыв российско-украинских переговоров.
3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.