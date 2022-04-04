Небензя заявил, что российские военные не имеют отношения к провокации в Буче

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российские военные не имеют отношения к провокации в Буче.
Небензя заявил, что российские военные не имеют отношения к провокации в Буче
  • AP

Дипломат отметил, что с самого начала было очевидно, что это «очередная подготовленная провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию».

По словам Небензи, военные ВС России «не имеют никакого отношения к зверствам по отношению к мирному населению».

«У нас есть фактические доказательства, которые подтверждают эту позицию. Мы собираемся как можно скорее представить их в Совете Безопасности [ООН]», — цитирует его ТАСС.

3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

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