Белый дом: США работают с союзниками из Европы над ужесточением санкций против России

Власти США активно работают с европейскими союзниками над ужесточением санкций против России. Об этом заявил помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Информация из Бучи, похоже, даёт дополнительные доказательства (случаев совершения. — RT) военных преступлений», — цитирует ТАСС Салливана.

По его словам, США будут работать с мировым сообществом над обеспечением полной ответственности за эти преступления.

Он добавил, что Вашингтон также активно работает с европейскими союзниками над дальнейшими санкциями против России.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США не получили независимого подтверждения информации о многочисленных жертвах среди мирного населения в украинской Буче.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.

Следственный комитет России расследует провокацию со стороны Украины в Буче.