Лавров назвал целью провокации в Буче срыв российско-украинских переговоров
- РИА Новости
«Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры. Причём сделать именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть ещё не очень яркий, но всё-таки свет», — заявил Лавров.
По его словам, «на переговорах в Стамбуле 29 марта впервые за весь период контактов между нашими делегациями украинская сторона предложила письменное видение того, как мог бы выглядеть договор в части, которая касается статуса Украины и гарантий безопасности».
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские военнослужащие провели постановочную съёмку в населённом пункте Мощун с якобы погибшими от насильственных действий российской армии мирными жителями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.
Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что США не получили независимого подтверждения информации о многочисленных жертвах среди мирного населения в украинской Буче.