Лавров назвал целью провокации в Буче срыв российско-украинских переговоров

Запад, раздувая истерику вокруг Бучи, пытается сорвать переговоры России и Украины в тот момент, когда в Стамбуле наметился прогресс. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры. Причём сделать именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть ещё не очень яркий, но всё-таки свет», — заявил Лавров.

По его словам, «на переговорах в Стамбуле 29 марта впервые за весь период контактов между нашими делегациями украинская сторона предложила письменное видение того, как мог бы выглядеть договор в части, которая касается статуса Украины и гарантий безопасности».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские военнослужащие провели постановочную съёмку в населённом пункте Мощун с якобы погибшими от насильственных действий российской армии мирными жителями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.

Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что США не получили независимого подтверждения информации о многочисленных жертвах среди мирного населения в украинской Буче.