Небензя показал доказательства постановочного характера ситуации в Буче

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Постпред России при ООН Василий Небензя показал журналистам доказательства постановочного характера ситуации в Буче.

Журналистам было показано видео, на котором мэр Бучи выглядел счастливым и улыбающимся.

«Трудно представить, что он так себя ведёт на фоне бойни на улицах», — цитирует РИА Новости Небензю.

Он также показал видео национальной гвардии от 2 апреля в Буче, на котором не видно погибших на улицах.

Также Небензя заявил, что российские военные не имеют отношения к провокации в Буче.

Он отметил, что Россия намерена представить доказательства в Совбезе ООН.

3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

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