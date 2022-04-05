Небензя представил в СБ ООН доказательства ложности обвинений России по событиям в Буче

Постпред России при ООН Василий Небензя представил в Совет Безопасности ООН доказательства того, что обвинения в адрес России по событиям в Буче являются ложными.

Как сообщает РИА Новости, российские военные полностью вышли из Бучи 30 марта в качестве жеста доброй воли.

Небензя отметил, что за время нахождения города под контролем российских войск ни один местный житель не пострадал.

Он добавил, что южные окраины Бучи, включая жилые кварталы, постоянно обстреливались украинскими силовиками из тяжёлых вооружений.

«Мэр Бучи Анатолий Федорук уже после вывода российских войск в своём видеообращении 31 марта представил это как героическое освобождение города украинскими вооружёнными силами. Он подтвердил сам факт: уже 31 марта в городе никого из российских военных не было», — сказал Небензя, отметив, что мэр не сообщил о расстрелянных гражданах.

«Вы можете поверить, что мэр не заметил на улицах, как сообщают, 280 тел погибших?» — спросил постпред.

Он также упомянул, что 1 апреля депутат совета Бучи Катерина Украинцева в двухминутном ролике предупреждает односельчан, что в поселение зашли представители СБУ и проводят зачистку.

«На одном из украинских новостных сайтов было также размещено предупреждение о предстоящей 2 апреля зачистке Бучи от российских сообщников. Сейчас оно удалено, но пользователям удалось его сохранить. Так называемые свидетельства преступлений российских вооружённых сил в Буче появились только 3 апреля. На четвёртый день в город прибыли украинские ВСУ», — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что если бы тела людей действительно пролежали под открытым небом несколько дней, то на них были бы соответствующие проявления, известные судмедэкспертам.

Ранее Небензя показал журналистам доказательства постановочного характера ситуации в Буче.

Также Небензя заявил, что российские военные не имеют отношения к провокации в Буче.

Он отметил, что Россия намерена представить доказательства в Совбезе ООН.

3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.