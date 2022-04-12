Военный эксперт Рожин назвал цели публикации фейков со стороны Киева

Короткая ссылка
Военный эксперт Борис Рожин рассказал в стриме RT о целях, которые преследует киевский режим при публикации ложных материалов о ходе российской спецоперации.
Военный эксперт Рожин назвал цели публикации фейков со стороны Киева
  • Gettyimages.ru
  • © Xesai

«Такие постановочные эпизоды, как в Буче или удар по Краматорску, который быстро ушёл в тень... Их снимают почему? Потому что не хватает фактических эпизодов, которыми можно было бы иллюстрировать тезис о якобы зверствах российской армии», — заявил он.

Рожин добавил, что в итоге ракета, ударившая по Краматорску, оказалась украинской, а в Буче это оказалось шито настолько белыми нитками, что всё рассыпалось.

«Понятно, что на Западе в мейнстримных медиа предпочли этого не заметить и на голубом глазу продолжали рассказывать про «резню в Буче» — так же, как они это делали с химическими атаками в Думе и в Хан-Шейхуне в Сирии», — отметил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин назвал произошедшее в украинской Буче фейком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить