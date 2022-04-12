Военный эксперт Рожин назвал цели публикации фейков со стороны Киева

Военный эксперт Борис Рожин рассказал в стриме RT о целях, которые преследует киевский режим при публикации ложных материалов о ходе российской спецоперации.

«Такие постановочные эпизоды, как в Буче или удар по Краматорску, который быстро ушёл в тень... Их снимают почему? Потому что не хватает фактических эпизодов, которыми можно было бы иллюстрировать тезис о якобы зверствах российской армии», — заявил он.

Рожин добавил, что в итоге ракета, ударившая по Краматорску, оказалась украинской, а в Буче это оказалось шито настолько белыми нитками, что всё рассыпалось.

«Понятно, что на Западе в мейнстримных медиа предпочли этого не заметить и на голубом глазу продолжали рассказывать про «резню в Буче» — так же, как они это делали с химическими атаками в Думе и в Хан-Шейхуне в Сирии», — отметил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин назвал произошедшее в украинской Буче фейком.