Зеленский заявил, что страны-гаранты должны предоставлять Киеву военных в кратчайшие сроки

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страны-гаранты должны будут предоставлять Киеву военных в кратчайшие сроки.

Об этом он заявил в интервью польским СМИ.

«Самое главное (в гарантиях безопасности. — RT) — это люди и сроки, сроки и люди, как бы это цинично ни звучало», — приводит его слова ТАСС.

По его мнению, гарантии безопасности для Украины «должны быть в формуле «люди — часы».

Также Зеленский заявил, что в рамках таких гарантий безопасности решение странами-гарантами о помощи должно «приниматься в первые сутки».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским сообщил о готовности Анкары выступить одним из гарантов безопасности Украины.