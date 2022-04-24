Эрдоган сообщил о готовности Анкары выступить в качестве гаранта безопасности Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил о готовности Анкары выступить одним из гарантов безопасности Украины.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера, Эрдоган и Зеленский обсудили переговорный процесс между Москвой и Киевом.

«Президент Эрдоган провёл телефонный разговор с... Владимиром Зеленским... Обсуждались последние события (на Украине. — RT)... и переговорный процесс», — говорится в заявлении.

В беседе с Зеленским он подчеркнул необходимость эвакуировать раненых и мирных жителей из Мариуполя.

Эрдоган также выразил готовность оказать необходимую поддержку переговорному процессу.

Ранее президент Турции выразил мнение, что только Анкара способна обеспечить достижение прогресса в переговорах между Россией и Украиной.