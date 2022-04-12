Эрдоган: только Турция может обеспечить прогресс в российско-украинских переговорах
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«Сегодня Турция является единственной страной, которая может поддерживать тесные отношения с обеими сторонами войны и обеспечить достижение конкретного прогресса путём объединения сторон», — цитирует ТАСС Эрдогана.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал сроки завершения спецоперации на Украине.
Российский лидер также сообщил, что ему доложили о новом изменении в переговорной позиции Украины.