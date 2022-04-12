Эрдоган: только Турция может обеспечить прогресс в российско-украинских переговорах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что только Анкара способна обеспечить достижение прогресса в переговорах между Россией и Украиной.

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