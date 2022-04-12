Эрдоган: только Турция может обеспечить прогресс в российско-украинских переговорах

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что только Анкара способна обеспечить достижение прогресса в переговорах между Россией и Украиной.
Эрдоган: только Турция может обеспечить прогресс в российско-украинских переговорах
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Сегодня Турция является единственной страной, которая может поддерживать тесные отношения с обеими сторонами войны и обеспечить достижение конкретного прогресса путём объединения сторон», — цитирует ТАСС Эрдогана.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал сроки завершения спецоперации на Украине.

Российский лидер также сообщил, что ему доложили о новом изменении в переговорной позиции Украины.

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