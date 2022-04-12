Путин прокомментировал сроки завершения спецоперации на Украине

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Президент России Владимир Путин прокомментировал сроки завершения спецоперации на Украине.
Путин прокомментировал сроки завершения спецоперации на Украине
  • РИА Новости
  • © Алексей Дружинин

«Я часто слышу вопросы: а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями», — сказал Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Президент России отметил, что задача заключается в том, чтобы «достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери».

«И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом», — сказал Путин.

Ранее президент России выразил уверенность, что благородные цели по защите Донбасса будут достигнуты.

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