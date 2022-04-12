Президент России Владимир Путин прокомментировал сроки завершения спецоперации на Украине.

«Я часто слышу вопросы: а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями», — сказал Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Президент России отметил, что задача заключается в том, чтобы «достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери».

«И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом», — сказал Путин.

Ранее президент России выразил уверенность, что благородные цели по защите Донбасса будут достигнуты.