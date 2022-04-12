Путин: цели и задачи спецоперации на Украине будут выполнены

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Президент России Владимир Путин уверен, что благородные цели по защите Донбасса будут достигнуты.
Путин: цели и задачи спецоперации на Украине будут выполнены
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он заявил в ходе общения с работниками космической отрасли на космодроме Восточный.

«Так и будет. Нет никаких сомнений (в том, что ВС России достигнут поставленных целей. — RT). Цели абсолютно понятные, они благородные», — цитирует ТАСС Путина.

Он отметил, что «цель — помощь людям в Донбассе, народу Донбасса», так как «киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса».

Ранее президент России заявил, что российские вооружённые силы в ходе специальной военной операции на Украине действуют мужественно, грамотно и результативно.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели. Он также отметил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине уже выполнены.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение было принято после просьбы руководства ДНР и ЛНР о помощи.  

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