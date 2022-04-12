Путин отметил грамотность и результативность действий ВС России в ходе операции на Украине

Российские вооружённые силы в ходе специальной военной операции на Украине действуют мужественно, грамотно и результативно, отметил президент России Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области.

«Сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции в Донбассе, на Украине. Оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками», — цитирует его ТАСС.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской рассказал о почти полном уничтожении ВВС и системы ПВО Украины, а также о ликвидации украинских военно-морских сил.