«Госдеп привычно дезинформирует своих граждан»: почему в США заявили о «сохранении контроля» ВСУ в Мариуполе

Госдепартамент США занимается дезинформацией, комментируя ситуацию в Мариуполе, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее спикер Госдепа Нед Прайс сказал, что украинские силы продолжают удерживать свои позиции в этом городе. По мнению Захаровой, заявление Госдепа было сделано для дезориентации граждан Украины и предельного усложнения переговорного процесса. Эксперты полагают, что в США пытаются создать видимость того, что силы киевского режима одерживают победы благодаря поддержке со стороны Вашингтона.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла утверждение Госдепартамента США о том, что украинские войска якобы до сих пор контролируют Мариуполь. Дипломат подчеркнула, что подобные провокационные заявления со стороны Вашингтона лишь способствует разжиганию конфликта, и констатировала, что в Госдепе занимаются дезинформацией.

«Для чего? Причин несколько. Наверное, для того, чтобы полностью дезориентировать граждан Украины, тех людей, которые там находятся, поставить под вопрос любые возможности для какого-то переговорного процесса и, конечно, сделать просто невозможной и бессмысленной любую ситуацию урегулирования на основе переговорного процесса», — пояснила Захарова.

Ранее спикер Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что ВСУ продолжают контролировать Мариуполь.

«Как нам известно, украинские военные продолжают удерживать свои позиции, и есть все основания полагать, что то, что президент Путин и его министр обороны демонстрируют СМИ... — это очередная порция дезинформации прямиком из их потрёпанной методички», — сообщил журналистам Прайс.

Комментируя его слова, Мария Захарова добавила, что на деле Вашингтон не волнует судьба людей на взятом в осаду заводе «Азовсталь» в Мариуполе, поскольку все действия западного сообщества направлены лишь на дальнейшую эскалацию ситуации. Дипломат подчеркнула, что украинские подразделения при этом делают всё возможное, чтобы не выпустить людей с территории завода, используют их в качестве живого щита.

В свою очередь, представители киевского режима, в частности вице-премьер Ирина Верещук, цинично манипулируют вопросом открытия гуманитарных коридоров с территории «Азовстали», рассказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Российские войска ежедневно открывают коридоры для выхода гражданских лиц, им гарантируется безопасность, однако и Киев, и Вашингтон делают вид, что возможности для эвакуации нет, более того, делается всё, чтобы находящиеся на «Азовстали» люди продолжали там оставаться, подчеркнула представитель МИД.

«Ирина Верещук цинично делает вид, что она не понимает разницы между коридором для сдачи в плен, гуманитарным коридором и спасением конкретных людей в конкретной ситуации. Всё она понимает. Просто таким образом она пытается оказать давление на наших военных, — написала Захарова в Telegram. — Ирина Верещук лично и те, кто ей это поручают, не дают людям выйти из «Азовстали», запугивая и шантажируя их. Хотите, чтобы люди вышли? Не держите их. И спасёте их жизни».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Заявление Госдепа прокомментировали и в Минобороны. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков назвал его фейком и обвинил США в пособничестве террористам на государственном уровне.

«Порядок выхода гражданских лиц, если они там есть, с территории «Азовстали» для последующей эвакуации доводится нацистам ежечасно. Данная информация также доводится и представителям киевского режима через вице-премьера Верещук. Удержание нацистами «Азова» и иностранными наёмниками заложников из числа гражданских лиц, если они там есть, доказывает, что они не «защитники», а конченые террористы, — подчеркнул Конашенков в ходе брифинга. — В связи с этим натужные попытки спикера Госдепартамента США привычно врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем — фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне. Госдеп привычно дезинформирует своих собственных граждан, да и всех остальных».

Сама Украина, её жители в Мариуполе и других городах интересуют Вашингтон «только в разрезе прибылей от поставок туда оружия» и борьбы с Россией хоть «до последнего украинца», добавил представитель Минобороны.

В Мариуполь возвращается жизнь

Напомним, в четверг, 21 апреля, глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Мариуполя и о блокировании остатков украинских формирований в промышленной зоне металлургического комбината «Азовсталь».

«На момент окружения 11 марта общая численность группировки ВСУ, националистических формирований, а также иностранных наемников, которых тоже было достаточно, составляла более 8100 человек. В ходе освобождения города более 4 тыс. уничтожены, 1478 сдались в плен. Оставшаяся группировка — более 2 тыс. — блокирована в промзоне завода «Азовсталь», — сказал Шойгу.

По его словам, за два дня, предшествовавшие докладу, по открываемым российскими силами гуманитарным коридорам с «Азовстали» никто не вышел. По оценке Шойгу, на окончательную зачистку территории комбината требовалось три-четыре дня. Он также сообщил, что обстановка в городе позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни.

В свою очередь, глава государства назвал успехом освобождение Мариуполя и отдал приказ не штурмовать завод.

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать... о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землёй по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — распорядился президент.

После установления российскими войсками контроля над городом Мариуполь начинает возвращаться к мирной жизни.

В Минобороны отметили, что местные жители получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских националистов.

В город доставляют гуманитарную помощь (продукты, воду, предметы первой необходимости), а власти ДНР организовали расчистку улиц от завалов и вывоз разбитой украинской военной техники. Об этом, в частности, рассказал корреспондент RT Борис Кузнецов в стриме RT «Летучка».

«В копилке стратегических провалов»

На этом фоне в американском военно-экспертном сообществе уже высказывается мнение, что официальный Вашингтон не обладает полным пониманием того, что на самом деле происходит на Украине и в каком положении находятся силы киевского режима.

Так, бывший старший советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макрегор в эфире канала Fox News заявил, что ожиданиям Белого дома по украинской ситуации не суждено сбыться.

«Я действительно считаю, что президент (Джо Байден. — RT) и его советники убеждены, что тем или иным образом им удастся в будущем оказаться за столом переговоров, где они смогут диктовать Москве условия, однако этому не бывать», — подчеркнул Макгрегор.

Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе

РИА Новости

© Максим Блинов

Он отметил, что поставляемая Украине военная техника и вооружение США будут уничтожены российскими силами, которые обладают возможностью наносить высокоточные удары по всей территории страны.

«Русские никогда не были заинтересованы в том, чтобы пересечь Днепр. Их интерес всегда был в уничтожении украинских сил, а эта задача уже почти выполнена. Так что, как мне кажется, горькая правда состоит в том, что это война чужими руками, в которой мы отправляем огромное число украинцев на смерть без какой-либо реальной надежды на сколько-нибудь важный для них результат», — констатировал бывший американский военачальник.

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Схожую точку зрения на ситуацию высказали опрошенные RT эксперты.

«На оборону Мариуполя были брошены громадные средства, и теперь надо будет отчитываться о том, что они были потрачены впустую. Я думаю, что у тех, кто выделил эти средства, прежде всего у американских конгрессменов, возникнут вопросы. Именно этого опасаются Госдеп США, администрация Байдена и Пентагон», — считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Он добавил, что Госдеп делает идущие вразрез с реальностью заявления, чтобы ввести в заблуждение украинцев и затянуть конфликт.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что своими заявлениями Вашингтон пытается создать впечатление, что Россия якобы не слишком эффективно проводит спецоперацию благодаря усилиям Вашингтона.

«Американские ястребы критикуют Байдена и требуют более радикальных действий в отношении РФ. В ответ на критику официальные лица администрации Белого дома пытаются создать видимость того, что Украина ведёт крайне эффективную войну именно из-за американской поддержки, которую ей обеспечивает Джо Байден», — подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что освобождение российскими силами такого важного города, как Мариуполь, — очень неудобный момент для киевского режима и администрации США, особенно в контексте начала второй фазы спецоперации РФ.