Захарова: США стремятся сделать невозможным урегулирование между Москвой и Киевом

Официальные лица США стремятся сделать невозможным урегулирование между Москвой и Киевом на основе переговоров, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире «России 24».

По её словам, Госдеп США занимается дезинформацией по теме контроля над Мариуполем.

«Для чего? Причин несколько. Наверное, для того чтобы полностью дезориентировать граждан Украины, людей, которые там находятся, поставить под вопрос любые возможности для какого-то переговорного процесса и, конечно, сделать просто невозможным и просто бессмысленным любую ситуацию урегулирования на основе переговорного процесса», — цитирует Захарову РИА Новости.

Как ранее сообщали СМИ, пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что украинские силы всё ещё удерживают Мариуполь.

В Кремле отметили, что в этих заявлениях «нет и доли правды».

21 апреля глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Мариуполя под контроль ВС России, ЛНР и ДНР.

Он отметил, что сам город освобождён, но на территории «Азовстали» остаются боевики.