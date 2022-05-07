«Намерены воевать руками ВСУ»: как США обосновывают предоставление Киеву разведданных в ходе конфликта на Украине

Вашингтон непричастен к гибели ракетного крейсера «Москва» и не передавал Киеву конкретные разведданные о нём, заявила представитель Белого дома Джен Псаки. Ранее такую информацию со ссылкой на правительственные источники распространили американские СМИ. В Кремле отмечали, что российская сторона осведомлена о взаимодействии между странами Запада и киевским режимом, и подчёркивали, что это не помешает достижению целей специальной военной операции. С точки зрения аналитиков, публикации в СМИ и дистанцирование официальных представителей властей лишний раз подтверждает, что США находятся в состоянии прокси-войны с Россией. При этом, как отмечают эксперты, коллективный Запад опасается прямого вооружённого столкновения с РФ, предпочитая воевать руками ВСУ.

США непричастны к гибели ракетного крейсера «Москва» и не передавали Украине конкретную разведывательную информацию о корабле, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Комментируя соответствующие публикации СМИ, она отметила, что эти сообщения «содержат неточную информацию».

«Мы не были вовлечены в решения Украины по нанесению удара по кораблю или проведению операции. У нас не было никакой предварительной информации о намерении Украины сделать корабль мишенью. Украина обладает собственным разведывательным потенциалом для поиска и отслеживания российских кораблей», — цитирует ТАСС представителя Белого дома.

Ранее газета The New York Times, телеканал NBC и ряд других американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что украинская сторона якобы нанесла удар по кораблю после получения разведданных США.

«Официальные лица отказались уточнить, какая именно информация была передана, но, по словам одного из них, данные не ограничивались одним лишь сообщением о местонахождении корабля», — отмечает The New York Times.

При этом правительственные источники телеканала NBC утверждают, что США якобы были не в курсе, как именно Украина воспользуется полученными данными.

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«По словам официальных лиц, США не знали заранее о намерении Украины нанести удар по крейсеру «Москва» и не участвовали в принятии соответствующего решения. Как добавили официальные лица, Украине передаются данные морской разведки для оказания ей помощи в защите от атак российских кораблей», — сообщает NBC.

Напомним, Минобороны РФ в ночь на 14 апреля сообщило о пожаре на крейсере «Москва», который привёл к детонации боезапаса. Позднее военное ведомство сообщило, что корабль затонул при буксировке в условиях шторма.

В результате один военнослужащий погиб, ещё 27 членов экипажа пропали без вести в ходе борьбы за живучесть крейсера. Остальные 396 человек были эвакуированы на корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.

Отметим, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби ранее уклонился от ответа на вопрос о том, передавали ли США киевскому режиму конкретную информацию для целеуказания на крейсер «Москва».

«У Украины есть свой разведывательный потенциал для отслеживания российских военно-морских судов и целеуказания, как это было в данном случае, — сказал Кирби, добавив, что американская сторона не участвует в выборе целей. — Они сами принимают решения. И сами же предпринимают действия».

При этом газета The Washington Post отмечает, что это заявление представителя Пентагона не является опровержением. Как пишет издание, с точки зрения Вашингтона, факт передачи Киеву данных о ситуации в регионе, на основе которых Украина принимает решение об атаке, не считается предоставлением информации о цели.

Джон Кирби

Legion-Media

В то же время глава комитета по разведке конгресса США Адам Шифф сообщил, что Вашингтон передаёт Киеву данные разведки, чтобы обеспечить «успешность» его действий.

«Мы предоставляем Украине разведданные в режиме реального времени, чтобы помочь ей защититься. Не думаю, что в администрации хотят вдаваться в подробности относительно обстоятельств, но мы хотим обеспечить успешность действий Украины», — сказал Шифф газете The New York Times.

Разведка для удара

Ранее американские СМИ уже сообщали, что Вашингтон передаёт украинской стороне разведывательные данные, которые используются для нанесения ударов по российским военным. Та же The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве писала, что США в режиме реального времени снабжали Киев информацией о местоположении мобильных штабов Вооружённых сил РФ, которую Украина использовала для нанесения ударов.

Газета подчёркивала, что администрация Джо Байдена стремится сохранить в тайне большую часть разведданных о боевых действиях, опасаясь, что это будет расценено как обострение конфликта и спровоцирует Москву на более масштабные действия.

Впрочем, в Пентагоне эту публикацию опровергли. «Мы не предоставляем разведданные о местонахождении высшего военного руководства на поле боя и не участвуем в принятии решений о целеуказании украинских вооружённых сил», — заявил Джон Кирби.

В Совете национальной безопасности США также назвали материал не соответствующим действительности, подчеркнув, что Вашингтон не передавал Украине разведданные с целью ликвидации российских военачальников.

«Нормальная практика для прокси-войн»

На сообщения американских СМИ о передаче Киеву разведданных отреагировали и в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ осведомлена о таком взаимодействии между Западом и киевским режимом.

«Нашим военным хорошо известно, что США, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооружённым силам. Вкупе с потоками вооружений, которые эти же страны и альянс направляют на Украину, — это всё действия, которые не способствуют быстрому завершению операции. Но в то же время не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции», — сказал Песков.

Он добавил, что российские военные делают всё, что необходимо в этой ситуации.

РИА Новости

По мнению ряда экспертов, в случае с гибелью крейсера «Москва» по-прежнему нет уверенности, что пожар на борту корабля стал следствием удара украинских сил. При этом, как отметил в комментарии RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, сам факт передачи американцами разведданных Украине не является сенсацией. Это лишний раз подтверждает, что Вашингтон де-факто находится в состоянии опосредованной или так называемой прокси-войны с Россией, констатировал аналитик.

«Можно провести некоторые исторические параллели с ситуацией во Вьетнаме, когда СССР и КНР поддерживали Демократическую Республику Вьетнам и партизан, которые сражались с проамериканским режимом в Сайгоне. Можно провести и параллели с Афганистаном, когда американцы снабжали моджахедов, воевавших с ДРА и советским контингентом. Конечно, и там они делились разведданными, что является нормальной практикой для прокси-войн, это происходит и сейчас», — пояснил Батюк.

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По его словам, Вашингтон старается максимально навредить России, воздерживаясь от непосредственного участия в конфликте на Украине.

«Исполнительная власть США, которая определяет внешнюю и военную политику, в лице Байдена и его окружения уже неоднократно заявляла, что не намерена идти на прямое столкновение с Россией. Это означает, что они не будут посылать на Украину свои войска, но продолжат действовать согласно выбранной стратегии», — рассуждает аналитик.

С точки зрения ведущего эксперта Центра координации исследований РИСИ Сергея Ермакова, публикации американских СМИ о передаче разведданных Киеву лишь подтверждают тезис российских властей о том, что в рамках спецоперации РФ сталкивается с противодействием не только ВСУ, но и прежде всего НАТО. Он полагает, что комментарии официальных представителей Пентагона и Белого дома лишь подтверждают, что США боятся быть втянутыми в прямое противостояние с Москвой.

«Они очень осторожно комментируют, что их информация была использована украинской стороной, и заявляют, что именно Киев отдавал приказ о нанесении ударов. Это как раз говорит о том, что американцы пытаются снять с себя всю ответственность. Они планируют и дальше вести такого плана войну и именно к этому готовили Украину все эти годы», — рассуждает Ермаков.

Пока что Россия демонстрирует сдержанную и адекватную реакцию, которая ограничивает конфликт территорией Украины, не давая ему разрастись до глобальных масштабов, добавил аналитик.

«На самом деле Запад — прежде всего США и ведущие страны НАТО — боится прямого столкновения с Россией. Они стараются всячески этого избежать и намерены дальше воевать руками ВСУ. Со своей стороны Россия принимает все необходимые меры: дипломатические, политические, экономические — для того, чтобы дать понять Западу, что его усилия ни к чему не приведут, и цели спецоперации будут выполнены», — резюмировал эксперт.