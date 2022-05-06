В Пентагоне заявили, что США не передавали Украине данные по крейсеру «Москва»

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не передавали Украине данные по крейсеру «Москва».

Ранее в американских СМИ появились сообщение, что США якобы предоставили Украине разведывательные данные по российскому крейсеру.

«У украинцев есть свои собственные возможности в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские корабли», — приводит газета The New York Times заявление Кирби.

14 апреля в Минобороны России сообщили, что в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» произошёл взрыв боезапаса, экипаж корабля был эвакуирован. В сообщении министерства отмечается, что корабль получил серьёзные повреждения.