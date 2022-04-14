В Минобороны заявили об эвакуации экипажа с крейсера «Москва» после взрыва боезапаса
«В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьёзные повреждения», — приводит РИА Новости заявление.
В оборонном ведомстве добавили, что экипаж корабля полностью эвакуирован, причины пожара устанавливаются.
В декабре сообщалось, что в Петербурге произошло возгорание на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь». В результате пожара травмы получили три человека.
По факту пожара следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.