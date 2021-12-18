После пожара на «Северной верфи» в Петербурге возбудили уголовное дело

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Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту пожара на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.
После пожара на «Северной верфи» в Петербурге возбудили уголовное дело
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба»)», — говорится в сообщении.

Следователи продолжают осмотр места происшествия.

Ранее в Санкт-Петербурге произошёл пожар на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь», в результате чего пострадали три человека.

Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха в районе пожара на «Северной верфи».

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