После пожара на «Северной верфи» в Петербурге возбудили уголовное дело

Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту пожара на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба»)», — говорится в сообщении.

Следователи продолжают осмотр места происшествия.

Ранее в Санкт-Петербурге произошёл пожар на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь», в результате чего пострадали три человека.

Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха в районе пожара на «Северной верфи».