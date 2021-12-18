После пожара на «Северной верфи» в Петербурге возбудили уголовное дело
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба»)», — говорится в сообщении.
Следователи продолжают осмотр места происшествия.
Ранее в Санкт-Петербурге произошёл пожар на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь», в результате чего пострадали три человека.
Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха в районе пожара на «Северной верфи».