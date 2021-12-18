Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха в районе пожара на «Северной верфи» в Петербурге

В городском управлении Роспотребнадзора сообщили об отборе пробы воздуха в районе жилых домов у «Северной верфи» в Санкт-Петербурге.

«Осуществлён выезд на место чрезвычайной ситуации с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы управления.

Уточняется, что забранные пробы отправили в лабораторию, ситуация находится на контроле управления.

Ранее в Санкт-Петербурге произошёл пожар на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь», в результате чего пострадали три человека.

Следователи проводят проверку по факту данного инцидента.