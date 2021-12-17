СК начал проверку по факту пожара на «Северной верфи» в Петербурге
- РИА Новости
«Следователи работают на месте происшествия», — цитирует ТАСС Марковскую.
По её словам, по факту инцидента организована проверка.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге выросла до 800 кв. м.
17 декабря в пресс-службе городской станции скорой помощи сообщили, что при пожаре на территории завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге пострадали три человека.
По данным СМИ, пожар произошёл на строящемся корабле.