СК начал проверку по факту пожара на «Северной верфи» в Петербурге

Следователи проводят проверку по факту пожара на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь». Об этом сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

«Следователи работают на месте происшествия», — цитирует ТАСС Марковскую.

По её словам, по факту инцидента организована проверка.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге выросла до 800 кв. м.

17 декабря в пресс-службе городской станции скорой помощи сообщили, что при пожаре на территории завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге пострадали три человека.

По данным СМИ, пожар произошёл на строящемся корабле.