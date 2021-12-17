РИА Новости: площадь пожара на «Северной верфи» в Петербурге достигла 800 квадратных метров

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Площадь пожара на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге выросла до 800 кв. м, пожару присвоен четвёртый ранг сложности.
РИА Новости: площадь пожара на «Северной верфи» в Петербурге достигла 800 квадратных метров
  • © Кадр из видео очевидца

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Площадь пожара на строящемся военном судне выросла до 800 кв. м», — говорится в сообщении.

Как уточняется, пожару присвоен четвёртый ранг сложности.

К тому же отмечается, что при тушении возгорания двое пожарных госпитализированы с ожогами лёгкой и средней степени тяжести.

17 декабря в пресс-службе Городской станции скорой помощи сообщили, что при пожаре на территории завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге пострадали три человека.

По данным СМИ, пожар произошёл на строящемся корабле. 

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