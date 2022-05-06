CNN: США предоставили Украине информацию, позволившую нанести удар по крейсеру «Москва»

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Предоставленная США информация для Украины позволила Киеву нанести удар по российскому крейсеру «Москва».

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, украинские военнослужащие получили от Вашингтона разведданные о дислокации крейсера.

О том, знали ли в Вашингтоне о планах Киева нанести удар по российскому кораблю, неизвестно. При этом отмечается, что США не принимали участия в принятии соответствующего решения.

Ранее газета The New York Times писала, что предоставленные Вашингтоном Киеву разведданные привели к гибели российских офицеров, однако при этом США выступают против передачи на Украину данных о «наиболее высокопоставленных» членах военного руководства России.

Позже официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не передаёт Украине разведывательную информацию о местоположении российских военачальников на поле боя.

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