CNN: США предоставили Украине информацию, позволившую нанести удар по крейсеру «Москва»
Как сообщает CNN со ссылкой на источники, украинские военнослужащие получили от Вашингтона разведданные о дислокации крейсера.
О том, знали ли в Вашингтоне о планах Киева нанести удар по российскому кораблю, неизвестно. При этом отмечается, что США не принимали участия в принятии соответствующего решения.
Ранее газета The New York Times писала, что предоставленные Вашингтоном Киеву разведданные привели к гибели российских офицеров, однако при этом США выступают против передачи на Украину данных о «наиболее высокопоставленных» членах военного руководства России.
Позже официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не передаёт Украине разведывательную информацию о местоположении российских военачальников на поле боя.