CNN: США предоставили Украине информацию, позволившую нанести удар по крейсеру «Москва»

Предоставленная США информация для Украины позволила Киеву нанести удар по российскому крейсеру «Москва».

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, украинские военнослужащие получили от Вашингтона разведданные о дислокации крейсера.

О том, знали ли в Вашингтоне о планах Киева нанести удар по российскому кораблю, неизвестно. При этом отмечается, что США не принимали участия в принятии соответствующего решения.

Ранее газета The New York Times писала, что предоставленные Вашингтоном Киеву разведданные привели к гибели российских офицеров, однако при этом США выступают против передачи на Украину данных о «наиболее высокопоставленных» членах военного руководства России.

Позже официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не передаёт Украине разведывательную информацию о местоположении российских военачальников на поле боя.