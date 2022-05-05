В Пентагоне заявили, что не передают Украине данные о местоположении российских военачальников

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Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не передаёт Украине разведывательную информацию о местоположении российских военачальников на поле боя.
В Пентагоне заявили, что не передают Украине данные о местоположении российских военачальников
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Он сообщил, что США предоставляют Киеву разведданные о «поле боя». 

«Мы не предоставляем разведывательную информацию о местоположении старших военачальников на поле боя», — приводит слова Кирби ТАСС.

По его словам, американская сторона не участвует в выработке решений о выборе целей ударов Вооружённых сил Украины. 

Ранее газета The New York Times писала, что предоставленные Вашингтоном Киеву разведданные привели к гибели российских офицеров, однако при этом США выступают против передачи на Украину данных о «наиболее высокопоставленных» членах военного руководства России.

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