В Пентагоне заявили, что не передают Украине данные о местоположении российских военачальников

Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не передаёт Украине разведывательную информацию о местоположении российских военачальников на поле боя.

Он сообщил, что США предоставляют Киеву разведданные о «поле боя».

«Мы не предоставляем разведывательную информацию о местоположении старших военачальников на поле боя», — приводит слова Кирби ТАСС.

По его словам, американская сторона не участвует в выработке решений о выборе целей ударов Вооружённых сил Украины.

Ранее газета The New York Times писала, что предоставленные Вашингтоном Киеву разведданные привели к гибели российских офицеров, однако при этом США выступают против передачи на Украину данных о «наиболее высокопоставленных» членах военного руководства России.