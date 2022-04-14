Минобороны России: крейсер «Москва» затонул при буксировке

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Крейсер «Москва», на котором в результате пожара произошла детонация боезапаса, затонул при буксировке в условиях шторма. Об этом сообщили в Минобороны России.
Минобороны России: крейсер «Москва» затонул при буксировке
  • © РИА Новости / Иван Родионов

«В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Отмечается, что это произошло во время буксировки судна. Из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль «потерял остойчивость».

Ранее в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» произошёл взрыв боезапаса, экипаж корабля был эвакуирован.

Позже в министерстве заявили, что очаг возгорания локализован. По информации ведомства, крейсер «Москва» сохранял плавучесть, а его основное ракетное вооружение не было повреждено.

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