Минобороны России сообщило о локализации очага возгорания на крейсере «Москва»
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«Взрывы боеприпасов прекращены... Основное ракетное вооружение не повреждено», — добавили в ведомстве.
В Минобороны России подчеркнули, что крейсер сохраняет плавучесть.
Принимаются меры по его буксировке в порт. Причины пожара выясняются.
Ранее появилась информация, что в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» произошёл взрыв боезапаса, экипаж корабля был эвакуирован.