Минобороны России сообщило о локализации очага возгорания на крейсере «Москва»

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Минобороны России сообщило о локализации очага возгорания на крейсере «Москва», открытого горения нет.
Минобороны России сообщило о локализации очага возгорания на крейсере «Москва»
  • Gettyimages.ru
  • © Ksenia Semirova / EyeEm

«Взрывы боеприпасов прекращены... Основное ракетное вооружение не повреждено», — добавили в ведомстве.

В Минобороны России подчеркнули, что крейсер сохраняет плавучесть.

Принимаются меры по его буксировке в порт. Причины пожара выясняются.

Ранее появилась информация, что в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» произошёл взрыв боезапаса, экипаж корабля был эвакуирован.

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