Минобороны России сообщило о локализации очага возгорания на крейсере «Москва», открытого горения нет.

«Взрывы боеприпасов прекращены... Основное ракетное вооружение не повреждено», — добавили в ведомстве.

В Минобороны России подчеркнули, что крейсер сохраняет плавучесть.

Принимаются меры по его буксировке в порт. Причины пожара выясняются.

Ранее появилась информация, что в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» произошёл взрыв боезапаса, экипаж корабля был эвакуирован.