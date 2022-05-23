Киссинджер: Украина должна получить нейтральный статус и стать мостом между Россией и Европой
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«Идеальным результатом стало бы, если бы Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой», — цитирует Киссинджера ТАСС.
Как ранее сообщил глава МИД России Сергей Лавров, в ходе российско-украинских переговоров обсуждался внеблоковый статус Украины.
В 2020 году Киссинджер посоветовал администрации кандидата на пост президента Джо Байдена как можно скорее наладить отношения с Китаем.