Киссинджер: Украина должна получить нейтральный статус и стать мостом между Россией и Европой

Идеальным результатом в сложившейся на Украине ситуации должно быть достижение нейтрального статуса страны, чтобы она смогла стать мостом между Россией и Европой, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Такое мнение он выразил во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

«Идеальным результатом стало бы, если бы Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой», — цитирует Киссинджера ТАСС.

Как ранее сообщил глава МИД России Сергей Лавров, в ходе российско-украинских переговоров обсуждался внеблоковый статус Украины.

В 2020 году Киссинджер посоветовал администрации кандидата на пост президента Джо Байдена как можно скорее наладить отношения с Китаем.