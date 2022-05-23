Киссинджер: Украина должна получить нейтральный статус и стать мостом между Россией и Европой

Короткая ссылка
Идеальным результатом в сложившейся на Украине ситуации должно быть достижение нейтрального статуса страны, чтобы она смогла стать мостом между Россией и Европой, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Такое мнение он выразил во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.
Киссинджер: Украина должна получить нейтральный статус и стать мостом между Россией и Европой
  • Gettyimages.ru
  • © Markus Schreiber

«Идеальным результатом стало бы, если бы Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой», — цитирует Киссинджера ТАСС.

Как ранее сообщил глава МИД России Сергей Лавров, в ходе российско-украинских переговоров обсуждался внеблоковый статус Украины.

В 2020 году Киссинджер посоветовал администрации кандидата на пост президента Джо Байдена как можно скорее наладить отношения с Китаем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить