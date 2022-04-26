Лавров заявил, что на переговорах Москвы и Киева обсуждается внеблоковый статус Украины

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В ходе российско-украинских переговоров обсуждается внеблоковый статус Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Так он прокомментировал высказывание спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука о том, что по итогам кризиса Киев не уберёт из своей конституции положения о намерении вступить в НАТО.

«Это как? На всех переговорах обсуждается нейтральный, внеблоковый статус Украины в купе с гарантиями безопасности, которые будут распространяться на определённую территорию», — сказал Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отметила, украинские переговорщики пытаются затянуть переговорный процесс, отказываясь проявлять конструктивный подход по приоритетным вопросам.

Кроме того, по её словам, представители киевского режима опровергают позиции своих переговорщиков.

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