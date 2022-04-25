Захарова заявила об опровержении Киевом позиций украинских переговорщиков

Представители киевского режима опровергают позиции своих переговорщиков. Об этом заявила в эфире радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Те договорённости, которые так или иначе были предварительно не зафиксированы, но обговорены в ходе встреч, дезавуировались тут же теми людьми, которые представляют киевский режим, но при этом к переговорщикам не относятся», — приводит ТАСС её слова.

Представитель украинской законодательной власти, по информации Захаровой, заявил, что никакого упоминания о вступлении в НАТО «в качестве основной стратагемы Украины быть не может».

«Хотя до этого они говорили противоположное», — отметила дипломат.

Также Захарова подчеркнула, что переговорные команды Москвы и Киева существуют, процесс не закончен.