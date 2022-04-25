Захарова сообщила, что переговорный процесс России и Украины не закончен

Переговорные команды Москвы и Киева существуют, процесс не закончен. Об этом заявила в эфире радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Переговорные команды и с той, и с другой стороны существуют, они были сформированы, встречались неоднократно и лично, и в ВКС (видео-конференц-связь. — RT), процесс не закончился», — приводит РИА Новости её слова.

Захарова добавила, что у неё на данный момент нет данных о других переговорных форматах.

Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Стамбуле пока не готовятся.