«В фаворитах у Вашингтона»: как США продолжают военное освоение территории Польши

Более 100 военных объектов разного назначения будут построены Соединёнными Штатами в Польше в течение десяти лет. Об этом сообщил американский посол в республике Марек Бжезинский. По его словам, таким образом Вашингтон и Варшава направляют «посыл» России о готовности сообща ответить на любую угрозу. Эксперты со своей стороны напоминают, что польские власти уже давно говорят о готовности углублять военное сотрудничество с американцами, поскольку это даст Варшаве геополитические преференции как в Европе, так и в НАТО. Выгоден такой расклад и Белому дому, который продолжает развивать масштабную стратегию по противодействию РФ, отмечают аналитики.

США в течение десяти лет построят на территории Польши более 100 военных объектов различного назначения. Об этом на церемонии запуска строительства складов для американских боеприпасов в Повидзе заявил посол Соединённых Штатов в восточно-европейской республике Марек Бжезинский.

«В течение следующих десяти лет запланировано более 110 строительных проектов», — приводит слова посла ТАСС.

По его словам, они нужны, «чтобы серьёзно повысить военную готовность».

«Сегодняшняя церемония закладки первого камня на строительстве — только одна из восьми запланированных в Польше этим летом», — сообщил Бжезинский. Он добавил, что военное строительство говорит о готовности США и Польши совместно отвечать на угрозы, а склады, которые будут находиться в Повидзе, он назвал «сдерживающим элементом».

По словам Бжезинского, «мы (Польша и США. — RT) объединены, мы вместе, и точно этот посыл очень хорошо слышат и понимают в России».

Строительство складов для боеприпасов в Повидзе осуществляется в рамках плана действий по повышению боеготовности, утверждённого на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году. Этот план также предусматривает возведение комплексов для хранения вооружений и оборудования.

В общей сложности будет построено 56 складов, из которых 51 займут американцы, а пять — польские военные. Минобороны Польши сообщает, что созданная в рамках этого проекта инфраструктура позволит быстро разворачивать на территории Центральной и Восточной Европы дополнительные боевые возможности в виде укомплектованных сил союзников по НАТО.

Любимый «клиент»

В последние годы Польша активно развивает оборонное сотрудничество с Соединёнными Штатами, которое, помимо размещения военной инфраструктуры США, выражается в крупных закупках вооружения у Пентагона и американского ВПК.

Так, с 2015 по 2019 год США продали Польше военного оборудования на $861 млн, включая транспортные средства, газотурбинные двигатели, системы управления огнём, лазерные системы наведения.

Военные учения НАТО в Польше

AFP

В марте 2018-го Польша подписала контракт на покупку у американского оборонного концерна Raytheon систем ПВО Patriot на $4,75 млрд. В 2020 году был подписан ещё один многомиллиардный контракт на $4,6 млрд — теперь уже на приобретение и обслуживание 32 истребителей F-35A Lightning.

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Также польские власти планируют закупить у американцев 500 комплексов залпового огня HIMARS на сумму $411 млн.

Госдеп оценивает портфель заказов по закупкам вооружения, военной техники и оборудования для Варшавы в $15,66 млрд. В него также входят ПТРК Javelin, ракеты класса «воздух—воздух» AIM-120C-7, обслуживание для истребителей F-16 и так далее.

Всё это делает Варшаву «важным стратегическим союзником в Центральной Европе», который «сотрудничает с Соединёнными Штатами на международных площадках, чтобы содействовать стабильности и безопасности в регионе и за его пределами», отмечают в американском внешнеполитическом ведомстве.

При этом Вашингтон не скрывает, что такое усиленное военное сотрудничество с Польшей направлено против России.

«Соединённые Штаты и Польша совместными усилиями поддерживают передовое присутствие, чтобы защитить альянс и противодействовать России, продолжающей подрывать международный порядок, основанный на правилах. Соединённые Штаты возглавляют боевую группу усиленного передового присутствия (НАТО. — RT) в Польше и развёртывают на основе ротации бронетанковую бригадную боевую группу в рамках операции «Атлантическая решимость», финансируемой за счёт Европейской инициативы сдерживания», — подчеркнули в Госдепе.

Вдобавок Варшава и Вашингтон в 2019-м подписали две совместные декларации, в которых перечислены запланированные локации для усиленного военного присутствия США в Польше, а в 2020 году заключили Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA). На сегодняшний день в Польше на ротационной основе размещаются около 4,5 тыс. американских военнослужащих.

В марте республику посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, который заявил, что сотрудничество между двумя странами вышло на новый уровень.

«Мне кажется, можно с уверенностью сказать, что сотрудничество в области обороны между Польшей и Соединёнными Штатами как союзниками по НАТО ведётся более тесно, чем когда-либо. И мы в значительной степени увеличили число и разнообразие видов военного оборудования и возможностей, развёрнутых в Польше», — сказал глава американской дипломатии.

Антироссийское направление

Политологи констатируют, что, расширяя американское военное присутствие на своей территории, Польша фактически отказывается от собственной субъектности.

«Посол США, по сути, сказал, что Вашингтон продолжит колонизацию этой страны, потому что размещение военных баз на территории другого государства в таких масштабах возможно лишь в этом случае. Интересы США будут выше национальных интересов Польши, на земле которой находятся американские базы», — пояснил в беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин.

Военнослужащие армии США в Польше

AFP

© Wojtek RADWANSKI

Однако, по его словам, польской стороне импонирует такое положение дел.

«Более того, президент Дуда когда-то уговаривал Дональда Трампа, чтобы тот разместил на территории Польши американскую базу, и обещал заплатить за это $2 млрд, потому что Польше, видимо, очень хочется быть колонией США», — говорит Литовкин.

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Он напомнил, что в последние годы Польша не скрывает своего намерения стать наиболее значимым союзником США в Европе и повысить собственный статус в Североатлантическом альянсе.

«Таким образом польские власти пытаются добиться возможности влиять на другие страны в Европе, не предоставляя ничего взамен. Будучи у Вашингтона в фаворитах, она сможет навязывать свою политику кому угодно, и ей за это ничего не будет», — полагает аналитик.

Ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, в свою очередь, отметил, что текущая политика Соединённых Штатов на польском направлении стала продолжением стратегии США по сдерживанию России.

«Все эти действия чётко укладываются в планы Вашингтона и НАТО по так называемому сдерживанию, но в реальности противодействию России. В последнее время США планомерно наращивают как свой военный бюджет, так и расходы, основная часть которых предназначена для противодействия РФ. На эти деньги американское командование в Европе развивает военную инфраструктуру, повышает потенциал и численность своих вооружённых сил, которые дислоцируются там на постоянной основе», — пояснил эксперт.

По его словам, главной задачей военных США в Европе и всего НАТО было и будет противодействие России, о чём открыто заявляют американские военачальники.