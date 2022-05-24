Вопрос суверенитета: зачем Зеленский решил наделить граждан Польши особым статусом и «стереть границу» с Украиной

Киев, утверждая особые права граждан Польши, легализует де-факто захват украинской территории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, сам украинский президент, а не сепаратисты, передаёт гражданам другого государства права на территорию Украины, не вводя их в украинское гражданство. 22 мая Владимир Зеленский сообщил о намерении упростить пересечение границы между Украиной и Польшей. Кроме того, в Раду будет внесён законопроект, который на территории страны установит особый правовой статус для граждан Польши. Эксперты отмечают, что единственным выгодоприобретателем в этой ситуации будет Варшава, имеющая давние исторические притязания на Западную Украину.

Законопроекты об особом статусе польских граждан на Украине и упрощении пересечения украинско-польской границы фактически легализуют отчуждение украинских территорий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Зеленский на законодательном уровне оформляет особый статус иностранных граждан — Польши — на Украине. Президент государства просит национальный парламент утвердить особые права граждан другого государства, по сути, разрешая им всё. Согласно утечкам в СМИ, речь идёт о том, чтобы приравнять права поляков к правам украинцев за исключением права голоса. Казус суверенитета, иначе не скажешь», — написала Захарова в своём канале в Telegram.

Она подчеркнула, что таким образом не региональные сепаратисты, а «сам президент страны передаёт гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

«Если киевский режим так активно разбрасывается своей независимостью, своей незалежностью, то какие у украинской администрации вообще могут быть претензии к крымчанам? Суверенитет Украины настолько не волнует никого на Банковой, что основной вопрос — не как его сохранить, а кому отдать», — отметила дипломат.

Мария Захарова добавила, что киевский режим уничтожает украинскую идентичность, «творя невиданное — легализуя де-факто захват своей страны».

Прозрачная граница

Ранее представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря сообщила, что президент Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект, который установит особый правовой статус для польских граждан на украинской территории.

Она не раскрыла детали законопроекта, однако некоторые подробности появились в ряде украинских Telegram-каналов. Согласно их сообщениям, граждане Польши будут фактически приравнены в правах к украинцам. Они якобы смогут занимать государственные посты, избираться в органы власти и работать на государственных предприятиях. Также утверждается, что польская полиция будет функционировать на украинской территории.

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Официального подтверждения этой информации на сегодня нет.

В то же время Владимир Зеленский сообщил парламенту страны, что достиг с польскими властями договорённости об упрощении пересечения границы между Украиной и Польшей.

«Мы родные. И между нами не должно быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально границы давно не разделяют. Поэтому мы решили в ближайшее время воплотить это в соответствующем двустороннем соглашении», — заявил украинский президент.

Стоит отметить, что о новых законопроектах было объявлено на фоне визита в Киев польского президента Анджея Дуды. Он выступил в Верховной раде и предложил украинской стороне заключить новый договор о добрососедстве.

Напомним, что ранее Дуда заявил, что между Польшей и Украиной больше не будет границы. Такое высказывание он сделал во время мероприятий по случаю Дня польской диаспоры во дворце Бельведер в Варшаве.

«Между нашими странами — Польшей и Украиной — больше не будет границы. Этой границы не будет. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно своё общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», — сказал Дуда.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после этих слов Дуды заявил о намерении Польши провести ползучий захват территорий Западной Украины.

По его словам, Западная Украина «будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением» под завесой «красивых слов о вечном братстве».

«Впрочем, не стоит обольщаться и предаваться напрасным грёзам. Какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идёт о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины. Почва прощупывается медленно, но верно», — написал Медведев в своём-Telegram канале.

Анджей Дуда и Владимир Зеленский

AP

© Efrem Lukatsky

Дмитрий Медведев добавил, что «фантомные боли былого величия, которые несколько столетий мучают поляков, никуда не исчезли».

«Задача проста — вернуть себе вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами про общее счастье с «безграничной» Украиной. Отомстить за многочисленные разделы Польши», — написал зампредседателя Совбеза РФ.

Самим украинцам «мнимое братство» с Польшей не принесёт ничего, кроме «окончательной утраты своей государственности», заключил Дмитрий Медведев.

Исторические желания

Напомним, что исторические притязания Польши на ряд украинских территорий касаются в основном Галиции и Волыни — областей, в которые входят современные Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Волынская и Ровенская области.

Эти регионы вместе с рядом областей на западе Белоруссии и Литвы с 1918 по 1939 год входили в состав межвоенной Польши и иногда в польской историографии именуются как Восточные кресы.

Верховная рада

Gettyimages.ru

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Оценка МИД России последних действий администрации Зеленского по наделению польских граждан особым статусом справедлива, так как это ставит под вопрос суверенитет Украины, отметил в беседе с RT старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

«Польша заставила Киев пойти на такие меры и предоставить особый статус своим гражданам, который, возможно, предполагает участие поляков в политической жизни Украины, государственной власти и судах. Это, конечно, ставит серьёзный вопрос относительно полного суверенитета Украины», — подчеркнул политолог.

Главным бенефициаром в этой ситуации будет Варшава, которая серьёзно расширит своё влияние на Украину, добавил Сергей Маргулис.

«В первую очередь в этом заинтересована польская сторона, которая явно теперь усилит своё влияние на Украине ещё больше. Это, на мой взгляд, прямое нарушение вообще суверенитета Украины. Принятие этих законов и проникновение во власть поляков, безусловно, инициировано её же властями и в будущем может послужить реальным фундаментом для вторжения на территорию Западной Украины и отторжения так называемых Восточных кресов в пользу Польши», — отметил эксперт.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в комментарии RT отметил, что также согласен с оценкой Марии Захаровой действий украинского президента.

«Я бы добавил, что этот шаг Зеленского можно расценить как признак того, что он не собирается долго задерживаться у власти и хочет создать такие условия, чтобы после его ухода поляки пользовались особым статусом на Украине. До этого Анджей Дуда высказывался о нецелесообразности границ между Польшей и Украиной. Любопытно то, что он это заявление сделал в День польской диаспоры», — отметил эксперт.

Подобные действия со стороны киевского режима производят впечатление процесса раздела имущества и создания благоприятных условий для участников этого процесса, считает Владимир Оленченко.