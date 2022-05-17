Коридоры солидарности: что стоит за намерениями Запада способствовать экспорту зерна с Украины

США вместе с ООН ведут переговоры с Россией и Украиной по разблокированию поставок зерна из республики, заявила американский постпред при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд. При этом она в очередной раз подчеркнула, что проблема с мировой продовольственной безопасностью обострилась сегодня якобы из-за спецоперации РФ по защите Донбасса, а не из-за антироссийских санкций. Заинтересованность в вывозе зерна с Украины ранее высказали и в ЕС. Как отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Брюссель готов помочь Киеву опустошить хранилища, чтобы освободить место для нового урожая. В Госдуме РФ подобные предложения называют циничными, так как из-за них жители Украины рискуют остаться без запасов зерна. Это мнение разделяют и эксперты, отмечая, что Запад сегодня спешит обогатиться под предлогом оказания помощи Киеву.

Соединённые Штаты и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ведут переговоры с Россией и Украиной на предмет разблокирования поставок зерна из республики. Об этом 16 мая на брифинге, посвящённом глобальной продовольственной безопасности, заявила постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

«У нас также идут обсуждения с украинской стороной о возможных мерах для вывода на рынок некоторой части имеющейся на Украине продукции», — сказала она.

По её словам, основной проблемой, препятствующей вывозу сельскохозяйственных ресурсов с Украины, является недоступность морских путей из-за дрейфующих мин в Чёрном море. При этом Томас-Гринфилд умолчала о том, что они были установлены украинскими властями. Она обвинила Россию в блокировании в портах украинских кораблей.

Дипломат также в очередной раз возложила ответственность за надвигающийся кризис на Россию, заявив, что его причиной якобы стала спецоперация по защите Донбасса, а не введённые западными странами санкции.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд

AP

© John Minchillo

Между тем газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои дипломатические источники сообщила 16 мая, что Антониу Гутерреш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов. По данным собеседников издания, Генсек ведёт переговоры с Россией, Турцией и прочими странами, и Анкара даже выразила готовность принять участие в разминировании Чёрного моря для обеспечения беспрепятственного судоходства. Однако официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик на соответствующий запрос от ТАСС не смог подтвердить эту информацию.

Зерновая блокада

При этом оценки количества заблокированного на Украине зерна расходятся. Так, директор отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Германии Мартин Фрик в интервью Немецкому агентству печати 1 мая заявил, что в украинских портах скопилось около 4,5 млн т зерна.

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Иные данные озвучил 10 мая на брифинге в Белом доме президент США Джо Байден заявив, что 20 млн т скопилось на украинских складах. По его словам, невозможность поставить эти объёмы на мировые рынки провоцирует рост цен на продовольствие.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Анналена Бербок 12 мая перед началом встречи министров иностранных дел стран G7 выступила с утверждением, что только в украинских портах блокировано 25 млн т зерна. Она также обвинила Россию в развязывании «зерновой войны».

При этом, по оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Украина занимает пятое место по экспорту пшеницы (Россия по этому показателю на первом месте). Вместе же эти страны обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% — пшеницы и 4% — кукурузы. В сезоне-2021/22, который начался с июля, на долю Украины пришлось 10% мирового экспорта пшеницы, а России — 16%, свидетельствуют данные иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США.

Западный интерес

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе 16 мая заявил, что Евросоюз должен помогать Киеву производить и экспортировать зерновые культуры.

«Хранилища Украины заполнены сейчас до предела, поскольку она не может экспортировать это зерно. И для получения нового урожая ей необходимо освободить в них место. Мы прорабатываем вопрос о том, как помочь ей вывезти это зерно по железной дороге через «коридоры солидарности», — отметил он.

Ранее, 12 мая, Еврокомиссия представила план помощи республике по обеспечению экспорта сельхозпродукции в условиях продолжающегося конфликта. Как отметила тогда еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян, менее чем за три месяца Украину должны покинуть 20 млн т зерна.

«Это задача гигантских масштабов, а потому чрезвычайно важно координировать и оптимизировать логистические цепочки, внедрять новые маршруты и избегать, насколько это возможно, «узких мест», — заявила она.

Сбор урожая на Украине

AFP

© Anatolii STEPANOV / FAO

По её словам, план предусматривает как экстренные решения, так и средние и долгосрочные меры для укрепления взаимосвязи и интеграции инфраструктур Украины и ЕС. Так, речь идёт о предоставлении Украине дополнительного транспорта, установлении приоритета поставкам украинской сельхозпродукции и гибких таможенных процедур, а также выделении доступных складских помещений в ЕС для хранения.

В России энтузиазм Брюсселя раскритиковали. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, опустошение хранилищ Украины поставит под удар её население.

«Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него ещё надо дожить, а во-вторых, у них отсутствует дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ. В результате подобных циничных предложений выгодоприобретателями становятся только страны Европы», — написал он в своём Telegram-канале.

Оказать Украине содействие по вывозу зерна стремятся и отдельные страны. Готовность направить суда в европейские порты за украинской продукцией выразила 14 мая глава МИД Канады Мелани Жоли. Вывоз зерна из республики через порты Галац и Констанца с госсекретарём США Энтони Блинкеном 15 мая обсудил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

Увеличить железнодорожные и автомобильные перевозки для импорта украинской сельхозпродукции обещают в Польше. Так, глава Минсельхоза и развития сельской местности страны Хенрик Ковальчик сообщил 16 мая, что в ходе визита его украинского коллеги Николая Сольского в Варшаву был подписан протокол для облегчения перевозки зерна через Польшу. В частности, он предусматривает создание совместного польско-украинского предприятия, которое займётся экспортом зерна с Украины.

Угроза обеспеченности

Намерения западных стран любыми способами выкачать из Украины её сельскохозяйственные запасы под благовидным предлогом мирового голода могут повлечь за собой ухудшение продовольственной ситуации в самой республике, считают эксперты.

«Украинцев хотят просто ограбить, вывезти под шумок по дешёвке или даже даром зерно. С его помощью Запад надеется обогатиться и подлатать дыры в мировой экономике, образовавшиеся из-за их абсолютно ошибочной санкционной политики», — пояснил в беседе с RT сенатор, чрезвычайный посол Константин Долгов.

Это мнение разделяет и ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз. По его словам, Запад сейчас пытается максимально вывезти с Украины всё стоящее, так как не знает наверняка, чем закончится конфликт Москвы и Киева.

«Одной рукой та же Европа грозит России эмбарго и санкциями, а другой — загребает как можно больше энергоносителей из РФ и сельскохозяйственных ресурсов с Украины. Ведь там не знают, вернутся ли под юрисдикцию Киева те территории, которые занимает сейчас РФ, да и перспективы будущего урожая в республике неясны», — рассказал эксперт.

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При этом, как отметил Константин Долгов, киевские власти не желают об этом задумываться, так как преследуют собственные интересы во всей этой ситуации.

«Меньше всего в Киеве заботятся о благополучии собственных граждан. Тут уже речь идёт о попытках набить свои карманы за счёт населения. К тому же им нужно оружие, чтобы выполнять заказ США на ослабление России, и своим натурпродуктом они фактически за него платят», — добавил сенатор.

В свою очередь, замдиректора Института США и Канады РАН Виктор Супян в беседе с RT отметил, что и США, и Европа лукавят, называя отсутствие украинского зерна на мировых рынках едва ли не главной причиной возможного продовольственного кризиса.

«Тогда как основополагающей причиной тут следует считать неблагоприятные климатические условия в ряде стран, а именно засуху в Индии, Латинской Америке, самих США, Африке. То, что невозможно вывезти зерно с Украины, — это одна из причин, и она вторична», — выразил мнение аналитик.

Он также обратил внимание на то, что, несмотря на всю тревогу западных стран по поводу надвигающегося кризиса, они тем не менее не собираются ослаблять санкции против России, которая является одним из ключевых игроков на мировом сельскохозяйственном рынке и важным участником продовольственных цепочек.

«Запад, наоборот, продолжает поддерживать конфликт на Украине, так как не может допустить, чтобы мир там был заключён на условиях России, даже несмотря на всю разрушительность этой ситуации для мировой экономики», — резюмировал Супян.