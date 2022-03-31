Минобороны России: к началу марта ВМС Украины поставили в Азовском и Чёрном морях 420 мин

Короткая ссылка
Военно-морские силы Украины с 25 февраля по 4 марта поставили в Азовском и Чёрном морях 420 якорных мин, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны России: к началу марта ВМС Украины поставили в Азовском и Чёрном морях 420 мин
  • Facebook
  • © navy.mil.gov.ua

«В результате штормовых волнений в Чёрном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка десяти украинских мин», — отметил он.

Конашенков добавил, что одна украинская мина была недавно обнаружена турецкими моряками, вторая нейтрализована в румынских территориальных водах.

«Где дрейфуют сегодня оставшиеся украинские мины, не может знать никто», — заявил он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что угроза дрейфующих украинских мин в Чёрном море всё ещё сохраняется.

Он добавил, что Россия принимает все меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Чёрного, Азовского и Средиземного морей.

В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о дрейфующих минах в Чёрном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить