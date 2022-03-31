Минобороны России: к началу марта ВМС Украины поставили в Азовском и Чёрном морях 420 мин
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«В результате штормовых волнений в Чёрном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка десяти украинских мин», — отметил он.
Конашенков добавил, что одна украинская мина была недавно обнаружена турецкими моряками, вторая нейтрализована в румынских территориальных водах.
«Где дрейфуют сегодня оставшиеся украинские мины, не может знать никто», — заявил он.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что угроза дрейфующих украинских мин в Чёрном море всё ещё сохраняется.
Он добавил, что Россия принимает все меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Чёрного, Азовского и Средиземного морей.
В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о дрейфующих минах в Чёрном море.