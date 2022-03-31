Минобороны России: к началу марта ВМС Украины поставили в Азовском и Чёрном морях 420 мин

Военно-морские силы Украины с 25 февраля по 4 марта поставили в Азовском и Чёрном морях 420 якорных мин, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате штормовых волнений в Чёрном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка десяти украинских мин», — отметил он.

Конашенков добавил, что одна украинская мина была недавно обнаружена турецкими моряками, вторая нейтрализована в румынских территориальных водах.

«Где дрейфуют сегодня оставшиеся украинские мины, не может знать никто», — заявил он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что угроза дрейфующих украинских мин в Чёрном море всё ещё сохраняется.

Он добавил, что Россия принимает все меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Чёрного, Азовского и Средиземного морей.

В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о дрейфующих минах в Чёрном море.