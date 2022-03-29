В Минобороны сообщили о сохранении угроз судоходству от дрейфующих мин в Чёрном море
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«Сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств», — сказал Мизинцев.
Он добавил, что Россия принимает все меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Чёрного, Азовского и Средиземного морей.
Ранее в Минобороны России сообщили об угрозе дрейфа мин вдоль побережья причерноморских стран.
28 марта турецкое Министерство обороны заявило ещё об одной мине, которую нашли в Чёрном море, на этот раз — у границы с Болгарией.
Перед этим сообщалось, что турецкие военные нашли две мины в Босфоре.
В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о дрейфующих минах в Чёрном море.