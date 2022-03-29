В Минобороны сообщили о сохранении угроз судоходству от дрейфующих мин в Чёрном море

Короткая ссылка
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что угроза дрейфующих украинских мин в Чёрном море всё ещё сохраняется.
В Минобороны сообщили о сохранении угроз судоходству от дрейфующих мин в Чёрном море
  • © РИА Новости / Игорь Маслов

«Сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств», — сказал Мизинцев.

Он добавил, что Россия принимает все меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Чёрного, Азовского и Средиземного морей.

Ранее в Минобороны России сообщили об угрозе дрейфа мин вдоль побережья причерноморских стран.

28 марта турецкое Министерство обороны заявило ещё об одной мине, которую нашли в Чёрном море, на этот раз — у границы с Болгарией. 

Перед этим сообщалось, что турецкие военные нашли две мины в Босфоре.

В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о дрейфующих минах в Чёрном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить