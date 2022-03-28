В Минобороны России сообщили об угрозе дрейфа мин вдоль побережья причерноморских стран
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«В проливе Босфор, а также в Чёрном море у границы с Болгарией турецкой стороной обнаружены две из таких мин», — сказал Мизинцев.
По его словам, «только по счастливой случайности, а также благодаря бдительности и высокому профессионализму турецких специалистов мины обезврежены и проходящие через черноморские проливы суда не пострадали».
Мизинцев также добавил, что «со стороны России принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей».
28 марта турецкое Министерство обороны сообщило ещё об одной мине, которую нашли в Чёрном море, на этот раз — у границы с Болгарией.
Перед этим сообщалось, что турецкие военные нашли две мины в Босфоре.
Ранее ФСБ России предупредила, что установленные украинскими ВМС якорные мины из-за обрыва тросов могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.
При этом якорные мины были произведены ещё в первой половине XX века, в условиях шторма они отрываются от тросов и свободно дрейфуют в западной части Чёрного моря.
В Министерстве обороны России накануне предупредили, что дрейфующие украинские мины достигнут территориального моря Румынии и Болгарии.