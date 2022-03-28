В Минобороны России сообщили об угрозе дрейфа мин вдоль побережья причерноморских стран

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Угроза дрейфа вдоль побережья причерноморских государств сорванных с якоря украинских мин сохраняется. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Минобороны России сообщили об угрозе дрейфа мин вдоль побережья причерноморских стран
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  • © Konstantin Kokoshkin

«В проливе Босфор, а также в Чёрном море у границы с Болгарией турецкой стороной обнаружены две из таких мин», — сказал Мизинцев.

По его словам, «только по счастливой случайности, а также благодаря бдительности и высокому профессионализму турецких специалистов мины обезврежены и проходящие через черноморские проливы суда не пострадали».

Мизинцев также добавил, что «со стороны России принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей».

28 марта турецкое Министерство обороны сообщило ещё об одной мине, которую нашли в Чёрном море, на этот раз — у границы с Болгарией. 

Перед этим сообщалось, что турецкие военные нашли две мины в Босфоре.

Ранее ФСБ России предупредила, что установленные украинскими ВМС якорные мины из-за обрыва тросов могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.

При этом якорные мины были произведены ещё в первой половине XX века, в условиях шторма они отрываются от тросов и свободно дрейфуют в западной части Чёрного моря.

В Министерстве обороны России накануне предупредили, что дрейфующие украинские мины достигнут территориального моря Румынии и Болгарии.

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