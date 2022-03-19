ФСБ: ВМС Украины после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам

ВМС Украины после начала спецоперации в Донбассе установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Об этом сообщили в ФСБ России.

«После начала проведения Российской Федерацией специальной военной операции ВМС Украины осуществили постановку минных заграждений на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный (около 420 мин устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина), произведённых в первой половине XX века)», — говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что в условиях шторма мины отрываются от тросов и свободно дрейфуют в западной части Чёрного моря.

Вооружённые силы Украины в очередной раз демонстрируют полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями, заключили в ведомстве России.

Ранее Генштаб Украины закрыл судоходство в северо-западном районе Чёрного моря из соображений безопасности.