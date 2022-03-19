ФСБ России предупредила об угрозе дрейфа украинских якорных мин в сторону Босфора

ФСБ России предупреждает, что установленные украинскими ВМС якорные мины из-за обрыва тросов могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.

Это может произойти из-за поверхностных течений южного направления, отметили в ведомстве.

«Не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна. С учётом минной опасности Черноморский флот ВМФ России опубликовал соответствующее прибрежное предупреждение №116 от 18 марта 2022 года», — говорится в заявлении ФСБ, поступившем в распоряжение RT.

По данным спецслужбы, ВМС Украины после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный.

При этом якорные мины были произведены ещё в первой половине XX века, в условиях шторма они отрываются от тросов и свободно дрейфуют в западной части Чёрного моря.