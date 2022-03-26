Дрейфующие украинские мины достигнут территориального моря Румынии через четыре дня

Дрейфующие украинские мины достигнут территориального моря Румынии через четверо суток, а Болгарии — через десять суток. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Дрейфующие мины достигнут территориального моря Румынии через четверо суток, а Болгарии — через десять суток», — заявил Мизинцев.

По его словам, в северной части Чёрного моря сохраняется угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств при ухудшении погодных условий.

Мизинцев также заявил, что угроза обстрела со стороны ВСУ и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно покинуть порты Одессы, Николаева, Херсона, Черноморска, Очакова и Южного и выйти в открытое море.

В Минобороны Турции подтвердили обнаружение мины в Босфорском проливе. Она была обезврежена.

Ранее в ФСБ России сообщили, что ВМС Украины после начала спецоперации в Донбассе установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный.

В ведомстве предупредили, что установленные украинскими ВМС якорные мины из-за обрыва тросов могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.

Министерство обороны Турции уже принимает меры в связи с информацией о минах, дрейфующих в Чёрном море, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.